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Расписание матчей
Южная Корея - Бахрейн
Южная Корея - Бахрейн: обзор матча 10 января 2011
Южная Корея
10.01.2011, понедельник, 19:15
Кубок Азии, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Южная Корея - Бахрейн
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0
0
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0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
09.06.2026
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2 : 0
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