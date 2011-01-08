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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Порт Вейл
Бернли - Порт Вейл: обзор матча 08 января 2011
Бернли
08.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Порт Вейл
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0
0
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0
0
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