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Расписание матчей
Кувейт - Ирак
Кувейт - Ирак: обзор матча 02 декабря 2010
Кувейт
02.12.2010, четверг, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кувейт - Ирак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
06.12.2025
Иордания
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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