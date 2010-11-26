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Расписание матчей
Бахрейн - Ирак
Бахрейн - Ирак: обзор матча 26 ноября 2010
Бахрейн
26.11.2010, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бахрейн - Ирак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
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