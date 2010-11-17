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Расписание матчей
Аргентина - Бразилия
Аргентина - Бразилия: обзор матча 17 ноября 2010
Аргентина
17.11.2010, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Бразилия
90+2'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Бразилия
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
+2
Замена
Жусилей
️️️️
Рамирес
Замена
Андре
️️️️
Неймар
Замена
Дуглас
️️️️
Роналдиньо
Замена
А. Д'Алессандро
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Бразилия
22
Виктор
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
0
Рамирес
ЦП
5
Лукас Лейва
ЦП
8
Элиас
ЦП
10
Роналдиньо
АП
7
Робиньо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Андрес Д'Алессандро
ЦП
8
Хосе Соса
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
12
Нето
ВР
16
Адриано
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
0
Жусилей
ОП
0
Дуглас
ЦП
5
Сандро
ЦП
20
Андре
ЦФ
4-2-3-1
9
Ромеро
6
Хайнце
13
Пареха
4
Бурдиссо
8
Дзанетти
7
Банега
14
Маскерано
10
Месси
21
Пасторе
11
Ди Мария
9
Игуаин
4-3-2-1
22
Виктор
13
Алвес
3
Силва
4
Луис
6
Сантос
0
Рамирес
5
Лейва
8
Элиас
10
Роналдиньо
10
Неймар
7
Робиньо
21
Пасторе
0
Д'Алессандро
0
Д'Алессандро
21
Пасторе
9
Игуаин
22
Лавесси
22
Лавесси
9
Игуаин
10
Роналдиньо
0
Дуглас
0
Дуглас
10
Роналдиньо
0
Рамирес
0
Жусилей
0
Жусилей
0
Рамирес
10
Неймар
20
Андре
20
Андре
10
Неймар
Остались в запасе
Аргентина
Бразилия
23
Мариано Андухар
ВР
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
8
Хосе Соса
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Серхио Батиста
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Ревер
ЦЗ
1
Джефферсон
ВР
12
Нето
ВР
16
Адриано
ЛЗ
5
Сандро
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
8
Хосе Соса
ЦП
5
Марио Болатти
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Ревер
ЦЗ
1
Джефферсон
ВР
12
Нето
ВР
16
Адриано
ЛЗ
5
Сандро
ЦП
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Аргентина - Бразилия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
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