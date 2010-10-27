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Испания. Кубок
Мальорка - Спортинг
Мальорка - Спортинг: обзор матча 27 октября 2010
Мальорка
27.10.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
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