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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 27 октября 2010
Вальядолид
27.10.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
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02.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
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Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
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18.10.2026
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Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
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Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
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Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
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