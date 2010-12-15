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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Боруссия Д
Севилья - Боруссия Д: обзор матча 15 декабря 2010
Севилья
15.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
34'
Ромарик
37'
Ф. Кануте
8'
С. Кагава
52'
Н. Суботич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Палоп
+4
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
М. Шмельцер
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Бендер
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
М. Касерес
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 2:2!
Н. Суботич
Пас отдал
Н. Шахин
Замена
Ренато
️️️️
Ф. Кануте
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
Ромарик
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Фредерик Кануте
АП
8
Диего Перотти
ПВ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Севилья
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-3-1
25
Палоп
35
Дабо
14
Эскюде
4
Алексис
25
Конко
16
Зокора
5
Ромарик
17
Капель
11
Кануте
8
Перотти
9
Фабиано
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
5
Ромарик
17
Фасио
17
Фасио
5
Ромарик
8
Перотти
4
Касерес
4
Касерес
8
Перотти
11
Кануте
11
Ренато
11
Ренато
11
Кануте
29
Шмельцер
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
29
Шмельцер
5
Бендер
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Бендер
16
Блащиковски
9
Левандовски
9
Левандовски
16
Блащиковски
Остались в запасе
Севилья
Боруссия Д
13
Хави Варас
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Севилья - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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