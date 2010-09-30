Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Бешикташ
Рапид - Бешикташ: обзор матча 30 сентября 2010
Рапид
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
51'
В. Кавлак
55'
Ф. Голошко
64'
Бобо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Бешикташ
Желтая карточка
Х. Арикан
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Гути
Замена
Х. Салихи
️️️️
Я. Пехливан
Замена
М. Нобре
️️️️
Бобо
Желтая карточка
Ш. Куловиц
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
К. Триммель
ГОЛ! 1:2!
Бобо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Голошко
ГОЛ! 1:0!
В. Кавлак
Желтая карточка
И. Тораман
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
3
Юрген Паточка
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
14
Гути
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
13
Бобо
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Рапид
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
18
Ханнес Эдер
ЦЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
18
Томас Хинум
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Филип Голошко
ЦФ
11
Марсио Нобре
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
3-2-3-1
1
Хедль
6
Зоннляйтнер
22
Сома
11
Хофманн
3
Паточка
28
Триммель
7
Куловиц
8
Кавлак
6
Пехливан
9
Нухиу
3-5-2
25
Арикан
5
Тораман
27
Феррари
0
Узулмез
19
Хильберт
10
Табата
28
Эрнст
14
Гути
15
Аурелио
13
Бобо
7
Куарежма
28
Триммель
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
28
Триммель
6
Пехливан
14
Салихи
14
Салихи
6
Пехливан
14
Гути
20
Уйсал
20
Уйсал
14
Гути
7
Куарежма
21
Голошко
21
Голошко
7
Куарежма
13
Бобо
11
Нобре
11
Нобре
13
Бобо
Остались в запасе
Рапид
Бешикташ
21
Кристоф Заурер
ЦП
18
Томас Хинум
ЦП
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
18
Ханнес Эдер
ЦЗ
Главный тренер
Петер Пакульт
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
21
Кристоф Заурер
ЦП
18
Томас Хинум
ЦП
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
18
Ханнес Эдер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Рапид - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Герхард Ханаппи
Новости команд
Все
Рапид
Бешикташ
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+