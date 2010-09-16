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Наполи - Утрехт

16.09.2010, Четверг, 23:05 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Лига Европы, 1 тур Наполи - Утрехт
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 2 4 0 8:3 +5 10
2. Наполи 6 1 4 1 8:9 -1 7
3. ФКСБ 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Утрехт 6 0 5 1 5:7 -2 5
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