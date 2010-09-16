Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Арис - Атлетико

16.09.2010, Четверг, 21:00 мск Салоники, стадион Клеантис Викелидис Лига Европы, 1 тур Арис - Атлетико
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 6 3 3 0 8:2 +6 12
2. Арис 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Атлетико М 6 2 2 2 9:7 +2 8
4. Русенборг 6 1 0 5 3:13 -10 3
...
  • Читайте нас: 