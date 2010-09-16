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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Лех
Ювентус - Лех: обзор матча 16 сентября 2010
Ювентус
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
3 : 3
Завершен
Лех
45+2'
Д. Кьеллини
50'
Д. Кьеллини
69'
А. Дель Пьеро
13'
А. Руднев (П)
30'
А. Руднев
90+2'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лех
+2
ГОЛ! 3:3!
А. Руднев
Замена
Я. Вильк
️️️️
М. Кикут
Замена
Ж. Чибамба
️️️️
С. Стилич
Замена
К. Маркизио
️️️️
В. Яквинта
Желтая карточка
Г. Войтковяк
Желтая карточка
С. Кривец
Замена
А. Вихнярек
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:2!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
С. Пешко
Замена
С. Пепе
️️️️
Д. Ландзафаме
ГОЛ! 2:2!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 1:2!
Д. Кьеллини
+2
Замена
М. Мотта
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
М. Арболеда
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 0:2!
А. Руднев
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Руднев
Желтая карточка
Ф. Мело
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
17
Милош Красич
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
7
Давид Ландзафаме
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
10
Сергей Кривец
ЦП
14
Семир Стилич
АП
23
Марцин Кикут
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Лех
33
Герард Бещад
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
14
Камил Дрыгас
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
4-1-3-2
13
Маннингер
29
Де Челье
14
Кьеллини
6
Легротталье
26
Грыгера
30
Мело
17
Красич
22
Сиссоко
7
Ландзафаме
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
3-4-1-1
27
Которовски
22
Войтковяк
5
Арболеда
31
Энрикес
23
Кикут
21
Иньяч
10
Кривец
21
Пешко
14
Стилич
9
Руднев
29
Де Челье
16
Мотта
16
Мотта
29
Де Челье
7
Ландзафаме
3
Пепе
3
Пепе
7
Ландзафаме
19
Яквинта
10
Маркизио
10
Маркизио
19
Яквинта
23
Кикут
16
Вильк
16
Вильк
23
Кикут
21
Пешко
18
Вихнярек
18
Вихнярек
21
Пешко
14
Стилич
99
Чибамба
99
Чибамба
14
Стилич
Остались в запасе
Ювентус
Лех
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
33
Герард Бещад
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
14
Камил Дрыгас
ЦП
Главный тренер
Яцек Зелинский
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
Остались в запасе
33
Герард Бещад
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
14
Камил Дрыгас
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Яцек Зелинский
Статистика матча Ювентус - Лех
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая)
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