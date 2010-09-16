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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Манчестер Сити
Зальцбург - Манчестер Сити: обзор матча 16 сентября 2010
Зальцбург
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
8'
Д. Сильва
65'
Жо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Манчестер Сити
Желтая карточка
Р. Валлнер
+1
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Сильва
Замена
П. Виейра
️️️️
К. Тевес
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Д. Мендес
Замена
Д. Боята
️️️️
У. Бридж
ГОЛ! 0:2!
Жо
Замена
Я. Яншер
️️️️
Н. Покривац
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Х. Богоссян
Желтая карточка
К. Туре
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Жо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Герхард Треммель
ВР
81
Душан Швенто
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ПЗ
27
Никола Покривац
ЛП
15
Франц Шимер
ОП
6
Давид Мендес
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
42
Яя Туре
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
4-1-3-2
25
Треммель
81
Швенто
5
Афолаби
23
Секагья
27
Швеглер
15
Шимер
27
Покривац
6
Мендес
33
Сарате
24
Ляйтгеб
43
Богоссян
4-1-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
3
Бридж
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
21
Сильва
21
Жо
32
Тевес
6
Мендес
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
6
Мендес
27
Покривац
89
Яншер
89
Яншер
27
Покривац
43
Богоссян
7
Валлнер
7
Валлнер
43
Богоссян
3
Бридж
28
Боята
28
Боята
3
Бридж
21
Сильва
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
21
Сильва
32
Тевес
0
Виейра
0
Виейра
32
Тевес
Остались в запасе
Зальцбург
Манчестер Сити
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
11
Алан
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Зальцбург - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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