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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Брага
Шахтер - Брага: обзор матча 08 декабря 2010
Шахтер
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Брага
77'
Р. Рац
82'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Брага
Замена
В. Кобин
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Р. Рац
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Л. Салино
ГОЛ! 1:0!
Р. Рац
Пас отдал
Д. Срна
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Жадсон
Замена
У. Виана
️️️️
Л. Агийяр
Замена
Лима
️️️️
Алан
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
М. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛП
88
Вандиньо
(К)
ОП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
30
Алан
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Брага
84
Фелипе
ВР
16
Лео Фортунато
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
9
Лима
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
27
Степаненко
19
Гай
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-3-1-1
1
Артур
15
Мигел Гарсия
2
Родригес
3
Капела
28
Силвиу
88
Вандиньо
30
Алан
30
Салино
9
Пауло Сезар
22
Агийяр
99
Матеус
10
Жадсон
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Жадсон
19
Гай
14
Кобин
14
Кобин
19
Гай
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
30
Салино
7
Барбоза
7
Барбоза
30
Салино
22
Агийяр
45
Виана
45
Виана
22
Агийяр
30
Алан
9
Лима
9
Лима
30
Алан
Остались в запасе
Шахтер
Брага
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Лео Фортунато
ЦЗ
84
Фелипе
ВР
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
16
Лео Фортунато
ЦЗ
84
Фелипе
ВР
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Шахтер - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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