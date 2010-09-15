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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)

Жилина - Челси

15.09.2010, Среда, 22:45 мск Жилина, стадион Под Дубном Лига Чемпионов, 1 тур Жилина - Челси
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 5 0 1 14:4 +10 15
2. Марсель 6 4 0 2 12:3 +9 12
3. Спартак М 6 3 0 3 7:10 -3 9
4. Жилина 6 0 0 6 3:19 -16 0
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