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Судьи
Главный судья:
Томас Айнваллер (Тироль)
Помощники:
Роланд Хайм (Австрия), Норберт Шваб (Австрия).

Копенгаген - Рубин

14.09.2010, Вторник, 22:45 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: "Спорт-Плюс" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1 тур Копенгаген - Рубин
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 14:3 +11 14
2. Копенгаген 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Рубин 6 1 3 2 2:4 -2 6
4. Панатинаикос 6 0 2 4 2:13 -11 2
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