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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Португалия)
Помощники:
Жозе Тригу, Рикарду Жорж (оба - Португалия)

Твенте - Интер

14.09.2010, Вторник, 22:45 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Лига Чемпионов, 1 тур Твенте - Интер
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тоттенхэм 6 3 2 1 18:11 +7 11
2. Интер 6 3 1 2 12:11 +1 10
3. Твенте 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Вердер 6 1 2 3 6:12 -6 5
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