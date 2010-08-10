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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Ротерхэм
Питерборо Юнайтед - Ротерхэм: обзор матча 10 августа 2010
Питерборо Юнайтед
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
4 : 1
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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