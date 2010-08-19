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Судьи
Главный судья:
Томми Шервен (Каупангер)
Помощники:
Гейр-Оге Холен, Свен-Эрик Мидтхелль (оба - Норвегия)

Сибирь - ПСВ

19.08.2010, Четверг, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Трансляция: "Россия 2" 15:55 (прямая) Лига Европы , первый матч Сибирь - ПСВ
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