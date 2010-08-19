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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - ТНС
ЦСКА София - ТНС: обзор матча 19 августа 2010
ЦСКА София
19.08.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСКА София - ТНС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА София
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26.10.2026
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23.07.2026
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Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
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29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
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