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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Порту
Генк - Порту: обзор матча 19 августа 2010
Генк
19.08.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
0 : 3
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Порту
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