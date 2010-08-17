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Судьи
Главный судья:
Массимо Бузакка (Беллинцона)
Помощники:
Франческо Бураджина, Мануэль Наварро (оба - Швейцария)

Динамо - Аякс

17.08.2010, Вторник, 22:45 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:35 (прямая) Лига Чемпионов , первый матч Динамо - Аякс
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