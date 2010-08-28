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Судьи
Главный судья:
Габриэле Гава (Конельяно Венето)

Рома - Чезена

28.08.2010, Суббота, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 1 тур Рома - Чезена
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 24 10 4 65:24 +41 82
2. Интер 38 23 7 8 69:42 +27 76
3. Наполи 38 21 7 10 59:39 +20 70
4. Удинезе 38 20 6 12 65:43 +22 66
5. Лацио 38 20 6 12 55:39 +16 66
6. Рома 38 18 9 11 59:52 +7 63
7. Ювентус 38 15 13 10 57:47 +10 58
8. Палермо 38 17 5 16 58:63 -5 56
9. Фиорентина 38 12 15 11 49:44 +5 51
10. Дженоа 38 14 9 15 45:47 -2 51
11. Кьево 38 11 13 14 38:40 -2 46
12. Парма 38 11 13 14 39:47 -8 46
13. Катания 38 12 10 16 40:52 -12 46
14. Кальяри 38 12 9 17 44:51 -7 45
15. Болонья 38 11 12 15 35:52 -17 42
16. Лечче 38 11 8 19 46:66 -20 41
17. Чезена 37 10 10 17 37:50 -13 40
18. Сампдория 38 8 12 18 33:49 -16 36
19. Брешиа 38 7 11 20 34:52 -18 32
20. Бари 37 5 9 23 27:55 -28 24
* - Болонья: снято 3
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