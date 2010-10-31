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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 31 октября 2010
АЗ Алкмаар
31.10.2010, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
45'
Б. Холмен
61'
Г. Пелле
69'
Л. Кастаньос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Б. Холмен
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Р. Ван Хаарен
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Бруинс
ГОЛ! 2:1!
Л. Кастаньос
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Р. Эльм
Замена
Г. Пелле
️️️️
Жонатас
Замена
Р. Эльм
️️️️
Э. Фалкенбург
ГОЛ! 1:0!
Б. Холмен
Пас отдал
С. Схаарс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Рагнар Клаван
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
26
Маартен Мартенс
ЛВ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Бретт Холмен
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ПЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
23
Луиджи Бруинс
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Расмус Эльм
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Фейеноорд
1
Дарлей
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
6
Адиль Ауассар
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
4-3-2-1
44
Ромеро
24
Клаван
4
Мойсандер
15
Морено
4
Марселлис
10
Фалкенбург
19
Вернблум
6
Схаарс
26
Мартенс
14
Холмен
9
Жонатас
4-4-2
1
ван Дейк
4
Мартинс-Инди
3
Бахия
6
де Врей
19
де Клер
23
Бруинс
23
Вейналдум
20
Эль-Ахмади
21
Ван Хаарен
21
Бисесвар
9
Кастаньос
10
Фалкенбург
20
Эльм
20
Эльм
10
Фалкенбург
14
Холмен
30
Сигторссон
30
Сигторссон
14
Холмен
9
Жонатас
9
Пелле
9
Пелле
9
Жонатас
21
Ван Хаарен
26
Кабрал
26
Кабрал
21
Ван Хаарен
23
Бруинс
90
Смолов
90
Смолов
23
Бруинс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
6
Адиль Ауассар
ЦП
1
Дарлей
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
6
Адиль Ауассар
ЦП
1
Дарлей
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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