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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 15 мая 2011
Барселона
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
Замена
Хиско
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
Рики
️️️️
Адриан
Замена
О. Ромеу
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Н. Лассад
Замена
Д. Алвес
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Максвелл
️️️️
Э. Абидаль
Желтая карточка
А. Айтами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
6
Джонатан
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Боян Кркич
ЛФ
9
Жеффрен
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Адриан
ЛП
21
Рубен Перес
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
ЦП
16
Артилес Айтами
ПП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
9
Хиско
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
3
Фонтас
5
Бартра
20
Кейта
6
Джонатан
6
Алькантара
9
Кркич
9
Жеффрен
17
Афеллай
4-1-4-1
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
21
Перес
16
Айтами
28
Домингес
21
Валерон
20
Адриан
11
Лассад
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Абидаль
14
Маскерано
10
Алвес
10
Алвес
14
Маскерано
6
Джонатан
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Джонатан
11
Лассад
18
Гуардадо
18
Гуардадо
11
Лассад
21
Валерон
9
Хиско
9
Хиско
21
Валерон
20
Адриан
11
Рики
11
Рики
20
Адриан
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Барселона - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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