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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 17 апреля 2011
Эспаньол
17.04.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
38'
П. Освальдо
58'
П. Освальдо
2'
Коке
49'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
+3
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Алонсо
Замена
Хуанфран
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Тиагу
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Х. Маркес
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 2:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Х. Верду
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
Х. Чика
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
Желтая карточка
Ф. Луис
17'
Травма
Коке
Желтая карточка
Ж. Амат
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
ЦП
24
Иван Алонсо
АП
10
Луис Гарсия
(К)
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Серхио Агуэро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Исайас
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
2
Чика
5
Родригес
5
Амат
14
Галан
21
Лопес
25
Верду
7
Кальехон
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
16
Луис
19
Рейес
6
Коке
5
Тиагу
10
Агуэро
19
Коста
10
Луис Гарсия
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
17
Фонте
17
Фонте
24
Алонсо
7
Кальехон
9
Васкес
9
Васкес
7
Кальехон
19
Коста
20
Хуанфран
20
Хуанфран
19
Коста
6
Коке
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Коке
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Исайас
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Исайас
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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