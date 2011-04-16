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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 16 апреля 2011
Малага
16.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
26'
С. Фернандес
40'
Ж. Баптиста
57'
Ж. Баптиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
Замена
Хуанми
️️️️
Апоньо
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
Э. Мареска
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
С. Фернандес
Замена
В. Касадесус
️️️️
П. Вебо
Замена
И. Камачо
️️️️
Ж. Баптиста
ГОЛ! 3:0!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Дуда
Замена
А. Иенага
️️️️
П. Сендрос
Желтая карточка
П. Сендрос
ГОЛ! 2:0!
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Ж. Баптиста
ГОЛ! 1:0!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
13'
Желтая карточка
Айосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
8
Мтилига
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
32
Апоньо
36
Ресио
17
Дуда
30
Фернандес
23
Рондон
10
Баптиста
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
5
Кастро
19
Марти
3
Виктор
8
Техера
10
Нсуе
9
Вебо
30
Фернандес
16
Мареска
16
Мареска
30
Фернандес
10
Баптиста
4
Камачо
4
Камачо
10
Баптиста
32
Апоньо
7
Хуанми
7
Хуанми
32
Апоньо
22
Сендрос
14
Иенага
14
Иенага
22
Сендрос
9
Вебо
11
Касадесус
11
Касадесус
9
Вебо
Остались в запасе
Малага
Мальорка
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Малага - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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