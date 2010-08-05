Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Жолт Сабо (Будапешт)
Помощники:
Роберт Кишполь, Жорт Варга (оба - Венгрия)

Аполлон - Сибирь

05.08.2010, Четверг, 21:00 мск Лимассол, стадион Тсирион Атлитико Кентро Трансляция: "Россия 2" 20:55 (прямая) Лига Европы , ответный матч Аполлон - Сибирь
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 16:00 Сибирь 1:0 Аполлон
...
  • Читайте нас: 