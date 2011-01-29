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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Спортинг
Мальорка - Спортинг: обзор матча 29 января 2011
Мальорка
29.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 4
Завершен
Спортинг
3'
Д. Кастро
60'
Кевин (АГ)
66'
А. Каштру
87'
Н. Ново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Спортинг
ГОЛ! 0:4!
Н. Ново
Пас отдал
Д. Баррал
Замена
С. Техера
️️️️
М. Перейра
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Д. Кастро
Замена
Н. Ново
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
С. Энрих
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
М. Креспи
Замена
А. Каштру
️️️️
Н. Касес
ГОЛ! 0:3!
А. Каштру
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Кевин
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
П. Вебо
Желтая карточка
М. Креспи
Желтая карточка
Ж. Виктор
ГОЛ! 0:1!
Д. Кастро
Пас отдал
А. Лора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-4-2
13
Ават
3
Кевин
16
Нуньеш
21
Креспи
22
Сендрос
5
Кастро
3
Виктор
18
Де Гузман
7
Перейра
9
Вебо
10
Нсуе
4-4-1-1
25
Куэльяр
15
Арнолен
14
Эрнандес
11
Лора
15
Канелья
9
Эгурен
10
Касес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
17
Кастро
18
Баррал
7
Перейра
8
Техера
8
Техера
7
Перейра
21
Креспи
19
Марти
19
Марти
21
Креспи
10
Нсуе
9
Энрих
9
Энрих
10
Нсуе
10
Касес
8
Каштру
8
Каштру
10
Касес
17
Кастро
7
Айосе
7
Айосе
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
10
Ново
10
Ново
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Мальорка
Спортинг
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Мальорка - Спортинг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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