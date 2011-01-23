Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 23 января 2011
Спортинг
23.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
51'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
Замена
А. Каштру
️️️️
Г. Хорхе
Желтая карточка
Ф. Мерида
Замена
Г. Хорхе
️️️️
Д. Кастро
Замена
Ф. Луис
️️️️
А. Лопес
Замена
Н. Ново
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Коке
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Элиас
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-4-1-1
25
Куэльяр
15
Канелья
14
Эрнандес
11
Лора
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
5
Ривера
10
Касес
17
Кастро
18
Баррал
3-2-2-3
43
Де Хеа
20
Хуанфран
20
Валера
21
Переа
30
Уйфалуши
3
Лопес
7
Элиас
12
Ассунсао
14
Гарсия
10
Форлан
19
Коста
17
Кастро
5
Хорхе
5
Хорхе
17
Кастро
Хорхе
8
Каштру
8
Каштру
Хорхе
10
Де лас Куэвас
10
Ново
10
Ново
10
Де лас Куэвас
3
Лопес
16
Луис
16
Луис
3
Лопес
7
Элиас
8
Мерида
8
Мерида
7
Элиас
14
Гарсия
6
Коке
6
Коке
14
Гарсия
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
25
Хуан Пабло
ВР
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Спортинг - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Атлетико
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+