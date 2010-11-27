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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 27 ноября 2010
Атлетико
27.11.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 13 тур
2 : 3
Завершен
Эспаньол
45'
Тиагу
66'
С. Агуэро
22'
Л. Гарсия (П)
54'
Х. Верду
78'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Замена
Р. Родригес
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Симау
ГОЛ! 2:3!
П. Освальдо
Пас отдал
Л. Гарсия
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Верду
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
И. Камени
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Форлан
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:2!
Х. Верду
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Х. Верду
ГОЛ! 1:1!
Тиагу
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
16
Луис
30
Уйфалуши
20
Симау
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
3-3-2-2
13
Камени
5
Амат
18
Форлин
12
Вила
15
Баэна
10
Хави Маркес
21
Лопес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
20
Симау
8
Мерида
8
Мерида
20
Симау
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
10
Освальдо
5
Родригес
5
Родригес
10
Освальдо
7
Кальехон
23
Датоло
23
Датоло
7
Кальехон
25
Верду
9
Гарсия
9
Гарсия
25
Верду
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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