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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 16 октября 2010
Атлетико
16.10.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
38'
Симау
73'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Валера
Замена
Д. Форлан
️️️️
Ф. Мерида
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
М. Торрес
Замена
Р.
️️️️
Мане
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 1:0!
Симау
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
8
Фран Мерида
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-5-1
43
Де Хеа
16
Луис
30
Уйфалуши
21
Переа
20
Валера
20
Симау
19
Рейес
12
Ассунсао
5
Тиагу
8
Мерида
19
Коста
4-3-2-1
13
Кодина
5
Маркано
23
Торрес
6
Диас
2
Мане
10
Парехо
4
Санчес
18
Боатенг
16
Риос
7
Ману
27
Колунга
12
Ассунсао
4
Суарес
4
Суарес
12
Ассунсао
19
Рейес
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Рейес
8
Мерида
10
Форлан
10
Форлан
8
Мерида
2
Мане
3
Рафа
3
Рафа
2
Мане
18
Боатенг
14
Гавилан
14
Гавилан
18
Боатенг
23
Торрес
22
Каскеро
22
Каскеро
23
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
19
Оскар Устари
ВР
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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