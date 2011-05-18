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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 18 мая 2011
Нордшелланд
18.05.2011, среда, 20:30
Дания. Супер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
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Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
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