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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 24 июля 2010
Сьон
24.07.2010, суббота, 19:45
Швейцария. Супер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Базель
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