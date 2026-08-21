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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Рудеш - Локомотива
Рудеш - Локомотива: обзор матча 21 August 2026
Рудеш
21.08.2026, Friday, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Локомотива
28'
N. Skoko
53'
X. Fernandes
58'
J. Bralic
65'
I. Đorić
40'
D. Vukovic
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рудеш - Локомотива
Конец матча
Желтая карточка
J. Bralic
+1
Желтая карточка
V. Seitz
(фол)
Замена
A. Pripuz Spekuljuk
️️️️
N. Skoko
Замена
К. Ловрич
️️️️
X. Fernandes
Замена
L. Popovic
️️️️
L. Ilečić
Замена
P. Smiljanić
️️️️
М. Вешович
Травма
М. Вешович
Замена
M. Antunović
️️️️
Я. Василь
Замена
K. Rodrigo Souza de Abreu
️️️️
D. Thaqi
Замена
V. Seitz
️️️️
J. Poldrugač
ГОЛ! 4:1!
I. Đorić
Пас отдал
J. Poldrugač
ГОЛ! 3:1!
J. Bralic
Пас отдал
L. Ilečić
ГОЛ! 2:1!
X. Fernandes
Пас отдал
J. Poldrugač
Замена
J. Bralic
️️️️
J. Blagaic
Второй тайм
ГОЛ! 1:1!
D. Vukovic
Пас отдал
M. Subotić
Замена
M. Lorber
️️️️
N. Đurković
Гол отменен
N. Skoko
ГОЛ! 1:0!
N. Skoko
Пас отдал
V. Celjak
Красная карточка
L. Belcar
Желтая карточка
L. Belcar
Желтая карточка
L. Belcar
(фол)
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рудеш
95
Lovre Rogić
ВР
2
Bruno Unušić
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
28
Xavier Fernandes
ЦП
24
Ivan Đorić
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
7
Lenny Ilečić
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Локомотива
23
Марко Вешович
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
10
Matija Subotić
(К)
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Noel Đurković
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
7
D. Vukovic
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Рудеш
1
Filip Holjevac
ВР
32
Stipe Duvnjak
ВР
23
Ante Udovičić
ЦЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
13
Josip Radman
ЦП
10
Vid Seitz
ЦП
8
Luka Popovic
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
9
Josip Bralic
ЦФ
25
Ante Pripuz Spekuljuk
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
6
Tino Jukić
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
30
Duje Reić
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
16
Kayke Rodrigo Souza de Abreu
ЦФ
26
Dardan Morina
ЦФ
4-3-3
95
2
5
37
4
28
24
11
20
14
7
4-2-1-4
27
4
20
23
Вешович
9
10
29
Василь
15
7
12
28
11
10
10
11
7
8
8
7
28
34
Ловрич
34
Ловрич
28
20
9
9
20
37
25
25
37
28
14
14
28
23
Вешович
25
25
23
Вешович
29
Василь
22
22
29
Василь
15
16
16
15
Остались в запасе
Рудеш
Локомотива
1
Filip Holjevac
ВР
32
Stipe Duvnjak
ВР
23
Ante Udovičić
ЦЗ
13
Josip Radman
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
Главный тренер
Ален Петернац
32
Luka Savatovic
ВР
6
Tino Jukić
ЦЗ
6
Feta Fetai
ЦП
30
Duje Reić
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
26
Dardan Morina
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Filip Holjevac
ВР
32
Stipe Duvnjak
ВР
23
Ante Udovičić
ЦЗ
13
Josip Radman
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
6
Tino Jukić
ЦЗ
6
Feta Fetai
ЦП
30
Duje Reić
ЦП
24
Мирко Марич
ЦФ
26
Dardan Morina
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Рудеш - Локомотива
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
467
328
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Матчи команд
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- : -
06.11.2026
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Рудеш
1 : 0
31.10.2026
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Осиек
0 : 1
25.10.2026
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Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
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Горица
1 : 2
09.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
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Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
310
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- : -
06.11.2026
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Горица
- : -
07.11.2026
Славен Белупо
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- : -
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