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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Рудеш
Локомотива - Рудеш: онлайн-трансляция 24 April 2027
Локомотива
24.04.2027, Saturday, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
- : -
Не начался
Рудеш
Матч
Личные встречи
Таблица
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Горица
1 : 2
09.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Стадион:
Стадион Краньчевичева
Новости команд
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Локомотива
Рудеш
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
- : -
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
- : -
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
- : -
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
- : -
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
- : -
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
- : -
08.11.2026
Динамо Загреб
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