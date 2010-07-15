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Атырау - Дьер
Атырау - Дьер: обзор матча 15 июля 2010
Атырау
15.07.2010, четверг, 18:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Дьер
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Статистика матча Атырау - Дьер
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Матчи команд
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Академия Пушкаша
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