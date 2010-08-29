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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 29 августа 2010
Штутгарт
29.08.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
69'
Какау
5'
М. Шмельцер
26'
Л. Барриос
37'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Замена
П. Функ
️️️️
Х. Булахруз
Замена
С. Бендер
️️️️
Н. Шахин
Замена
Л. Пищек
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
С. Кель
ГОЛ! 1:3!
Какау
Пас отдал
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Барриос
Замена
Д. Дидави
️️️️
Г. Нидермайер
Замена
М. Харник
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 0:3!
М. Гетце
ГОЛ! 0:2!
Л. Барриос
Пас отдал
К. Гросскройц
ГОЛ! 0:1!
М. Шмельцер
Пас отдал
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Маттиас Шварц
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
23
Булахруз
28
Треш
8
Кузманович
4
Гентнер
10
Гебхарт
18
Какау
19
Марика
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
22
Овомойела
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
8
Шахин
5
Кель
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
10
Барриос
23
Булахруз
13
Функ
13
Функ
23
Булахруз
5
Нидермайер
10
Дидави
10
Дидави
5
Нидермайер
19
Марика
22
Харник
22
Харник
19
Марика
8
Шахин
5
Бендер
5
Бендер
8
Шахин
6
Гросскройц
26
Пищек
26
Пищек
6
Гросскройц
10
Барриос
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Барриос
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
22
Маттиас Шварц
ЦП
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Маттиас Шварц
ЦП
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
МХПАрена
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