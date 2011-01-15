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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 15 января 2011
Ницца
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
43'
Жервиньо
50'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Любоя
Замена
Э. Фаэ
️️️️
Ж. Сабле
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Д. Белльон
Желтая карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 0:2!
М. Сов
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
О. Шеджу
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Ф. Клер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
15
Дигар
18
Диаките
40
Мунье
15
Кулибали
27
Сабле
11
Белльон
28
Любоя
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
29
Кабай
15
Бальмон
24
Мавуба
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
11
Белльон
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
11
Белльон
27
Сабле
14
Фаэ
14
Фаэ
27
Сабле
28
Любоя
7
Траоре
7
Траоре
28
Любоя
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
Остались в запасе
Ницца
Лилль
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
Главный тренер
Эрик Руа
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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