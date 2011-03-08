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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Ковентри
Донкастер Роверс - Ковентри: обзор матча 08 марта 2011
Донкастер Роверс
08.03.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
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Статистика матча Донкастер Роверс - Ковентри
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Матчи команд
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Донкастер Роверс
- : -
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3 : 1
27.10.2026
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2 : 0
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0 : 1
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Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
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0 : 0
12.10.2026
Ньюкасл
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