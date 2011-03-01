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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Донкастер Роверс
Дерби Каунти - Донкастер Роверс: обзор матча 01 марта 2011
Дерби Каунти
01.03.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 3
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерби Каунти - Донкастер Роверс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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Дерби Каунти
Донкастер Роверс
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
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2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
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2025.09.24 23:52
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Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
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