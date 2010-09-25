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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Миллуолл
Кардифф - Миллуолл: обзор матча 25 сентября 2010
Кардифф
25.09.2010, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
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Статистика матча Кардифф - Миллуолл
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Информация о матче
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