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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2010
Ипсвич Таун
14.09.2010, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
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0
Матчи команд
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17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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