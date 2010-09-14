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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Норвич Сити
Донкастер Роверс - Норвич Сити: обзор матча 14 сентября 2010
Донкастер Роверс
14.09.2010, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Донкастер Роверс - Норвич Сити
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0
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Матчи команд
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Портсмут
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