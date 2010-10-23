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Расписание матчей
Звезда К - Черноморец
Звезда К - Черноморец: обзор матча 23 октября 2010
Звезда К
23.10.2010, суббота, 16:00
Украина. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда К - Черноморец
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0
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0
Матчи команд
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Звезда
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