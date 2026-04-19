Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Куско
Альянса - Куско: обзор матча 19 апреля 2026
Альянса
19.04.2026, воскресенье, 04:00
Перу. Лига 1, 11 тур
8 : 0
Завершен
Куско
15'
F. Gaibor
17'
E. Castillo
33'
F. Gaibor
45'
E. Castillo
47'
Х. Паоло Герреро
56'
E. Castillo
59'
A. Cantero
79'
J. Vélez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Куско
Завершен
90'
+1'
Замена
️️️️➡️️
Jairo Vélez
84'
Замена
Jean Pierre Archimbaud
️️️️➡️️
Fernando Gaibor
84'
ГОЛ! 8:0!
Jairo Vélez
Пас отдал
Luis Ramos
79'
Желтая карточка
Ренцо Гарсес
73'
70'
Желтая карточка
José Zevallos
Замена
Luis Ramos
️️️️➡️️
Хосе Паоло Герреро
69'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
E. Castillo
69'
Замена
Gianfranco Chávez
️️️️➡️️
Marco Huaman
61'
60'
Замена
José Zevallos
️️️️➡️️
Joel Herrera
ГОЛ! 7:0!
Alan Cantero
59'
ГОЛ! 6:0!
E. Castillo
56'
ГОЛ! 5:0!
Хосе Паоло Герреро
Пас отдал
E. Castillo
47'
46'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Lucas Colitto
46'
Замена
Carlos Diez
️️️️➡️️
Oswaldo Valenzuela
46'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
Габриэль Карабахаль
46'
Замена
Carlos Gamarra
️️️️➡️️
Jose Bolivar
ГОЛ! 4:0!
E. Castillo
45'
45'
+2'
ГОЛ! 3:0!
Fernando Gaibor
33'
ГОЛ! 2:0!
E. Castillo
Пас отдал
Fernando Gaibor
17'
ГОЛ! 1:0!
Fernando Gaibor
Пас отдал
E. Castillo
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
5
Эстебан Павес
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
8
E. Castillo
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
22
Lucas Colitto
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
9
F. Callejo
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
14
Carlos Diez
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
3-4-3
1
6
Гарсес
3
13
5
Павес
20
8
7
17
Адвинкула
11
34
Герреро
3-4-1-2
28
24
6
15
88
16
77
22
27
Карабахаль
9
8
13
4
4
13
7
29
29
7
8
25
25
8
34
Герреро
9
9
34
Герреро
15
2
2
15
77
21
21
77
16
14
14
16
22
26
26
22
27
Карабахаль
11
11
27
Карабахаль
Остались в запасе
Альянса
Куско
23
Гильермо Вискарра
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Пабло Геде
13
Andy Vidal
ВР
5
Miguel Aucca
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
5
Miguel Aucca
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Альянса - Куско
1
1
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
473
356
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Lozano, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
Новости команд
Все
Альянса
Куско
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
23 января
5
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
23 января
5
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Альянса
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Сьенсиано
0 : 1
17.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
1 : 1
10.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса
2 : 1
03.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
Индепендьенте
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+