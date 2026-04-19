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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо
Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 19 апреля 2026
Спорт Уанкайо
19.04.2026, воскресенье, 01:30
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Гарсиласо
65'
N. Luján
79'
F. Caballero
10'
C. Olivares
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо
Завершен
Желтая карточка
Rick Campodonico
90'
+4
90'
+6'
Замена
️️️️➡️️
Franco Caballero
85'
83'
Замена
Kevin Sandoval
️️️️➡️️
Orlando Nuñez
ГОЛ! 2:1!
Franco Caballero
Пас отдал
Jeremy Canela
79'
Замена
D. Carabano
️️️️➡️️
Nahuel Luján
72'
66'
Замена
Miguel Agustín Graneros
️️️️➡️️
Christopher Olivares
ГОЛ! 1:1!
Nahuel Luján
65'
58'
Замена
Aldair Salazar
️️️️➡️️
Agustín González
58'
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Francisco Arancibia
58'
Замена
Carlos Ramos
️️️️➡️️
Adrián Ascues
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Piero Magallanes
58'
Замена
Rick Campodonico
️️️️➡️️
Edu Villar
46'
45'
+3'
10'
ГОЛ! 0:1!
Christopher Olivares
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
10
Nahuel Luján
ЦФ
23
Piero Magallanes
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
19
Agustin Gomez
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
55
Erick Canales
ЦЗ
23
Xavi Moreno
ЦЗ
27
Adrián Ascues
ЦП
8
Agustín González
ЦП
24
Christopher Olivares
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
11
Francisco Arancibia
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Спорт Уанкайо
29
Aldair Ccorahua
ВР
15
A. Chavez
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
20
Jeremy Canela
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
6
Leonardo Villar
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
17
Yorleys Mena
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
2
Aldair Salazar
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
18
Carlos Ramos
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
4-2-4
12
16
4
26
2
22
38
10
19
99
23
3-2-2-3
1
16
55
23
19
13
27
8
11
30
24
23
20
20
23
10
8
8
10
38
7
7
38
17
17
8
2
2
8
27
18
18
27
24
29
29
24
16
10
10
16
11
7
7
11
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Депортиво Гарсиласо
29
Aldair Ccorahua
ВР
15
A. Chavez
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
6
Leonardo Villar
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
29
Aldair Ccorahua
ВР
15
A. Chavez
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
6
Leonardo Villar
ЦП
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
382
287
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.37
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
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- : -
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Сьенсиано
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18.07.2026
Мельгар
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Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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- : -
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0 : 0
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