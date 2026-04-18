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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Мушук Руна - Текнико Университарио
Мушук Руна - Текнико Университарио: обзор матча 18 апреля 2026
Мушук Руна
18.04.2026, суббота, 22:00
Эквадор. Лига Про, 9 тур
1 : 0
Завершен
Текнико Университарио
90+5'
F. Mina
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мушук Руна - Текнико Университарио
Завершен
Желтая карточка
Freddy Mina
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Freddy Mina
Пас отдал
Jackson González
90'
+5
Желтая карточка
Carlos Orejuela
90'
+1
90'
+8'
83'
Замена
Kener Arce
️️️️➡️️
Jonathan Majao
83'
Замена
Rafael Chila
️️️️➡️️
L. Estupinan
68'
Замена
Anthony Castilo
️️️️➡️️
Johan Bocanegra
Замена
T. Minda
️️️️➡️️
Renato Ibarra
67'
Замена
Freddy Mina
️️️️➡️️
Esteban Davila
62'
Замена
Manuel Gamboa
️️️️➡️️
Cristopher Angulo
62'
Замена
Jackson González
️️️️➡️️
K. Peralta
62'
59'
Замена
Wagner Caicedo
️️️️➡️️
Lucas Fernandez
Желтая карточка
K. Peralta
48'
46'
Желтая карточка
Johan Bocanegra
45'
+5
Красная карточка
Julian Anaya
45'
+4'
Желтая карточка
Cristopher Angulo
41'
Желтая карточка
Рони Каррильо
30'
Желтая карточка
Esteban Davila
27'
22'
Желтая карточка
L. Estupinan
Желтая карточка
Rodrigo Formento
22'
8'
Желтая карточка
Edwin Mesa
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мушук Руна
25
Rodrigo Formento
(К)
ВР
12
Franklin Carabali
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
99
Cristopher Angulo
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
77
Kevin Velasco
ЦП
30
Renato Ibarra
ЦП
32
Carlos Orejuela
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
85
Yorlin Arce
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
28
Miguel Perea
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
13
Julian Anaya
ЦП
10
Johan Bocanegra
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
9
Lucas Fernandez
ЦФ
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Мушук Руна
42
Wilman Pabón
ВР
44
Manuel Gamboa
ЦЗ
18
Jackson González
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
81
Facundo Castelli
ЦП
6
Brian Negro
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
19
Jamilton Carcelen
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
14
Elián Caicedo
ЦФ
Текнико Университарио
12
Ayrton Morales
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
53
Rafael Chila
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
3-2-4-1
25
33
99
5
2
12
26
30
32
77
9
Каррильо
4-4-2
1
27
28
23
85
10
70
33
13
7
9
99
44
44
99
26
18
18
26
5
10
10
5
81
81
30
7
7
30
33
30
30
33
7
53
53
7
10
19
19
10
9
90
90
9
Остались в запасе
Мушук Руна
Текнико Университарио
42
Wilman Pabón
ВР
6
Brian Negro
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
19
Jamilton Carcelen
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
14
Elián Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
12
Ayrton Morales
ВР
25
Bagner Delgado
ЦЗ
15
Felipe Castillo
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Остались в запасе
42
Wilman Pabón
ВР
6
Brian Negro
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
19
Jamilton Carcelen
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
14
Elián Caicedo
ЦФ
Остались в запасе
12
Ayrton Morales
ВР
25
Bagner Delgado
ЦЗ
15
Felipe Castillo
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Статистика матча Мушук Руна - Текнико Университарио
7
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
10
Офсайды
1
3
Количество передач
411
260
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato
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