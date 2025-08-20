Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур