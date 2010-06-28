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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Словакия
Нидерланды - Словакия: обзор матча 28 июня 2010
Нидерланды
28.06.2010, понедельник, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Словакия
18'
А. Роббен
84'
У. Снейдер
90+4'
Р. Виттек (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Словакия
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Виттек
Желтая карточка
М. Стекеленбург
+3
Замена
И. Афеллай
️️️️
У. Снейдер
+2
Замена
М. Якубко
️️️️
Р. Забавник
Замена
М. Сапара
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Кейт
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
К. Копунек
Замена
К. Копунек
️️️️
Э. Йендришек
Замена
Э. Элиа
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
А. Роббен
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
У. Снейдер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Арьен Роббен
ЛП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Словакия
1
Ян Муха
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Эрик Йендришек
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Нидерланды
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
22
Мартин Петраш
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
4-4-1-1
1
Стекеленбург
5
ван Бронкхорст
14
Матейсен
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
11
Роббен
6
Де Йонг
6
ван Боммел
0
Кейт
10
Снейдер
9
ван Перси
4-4-2
1
Муха
2
Пекарик
4
Дюрица
3
Шкртел
4
Забавник
17
Гамшик
10
Стох
19
Куцка
7
Вайсс
11
Виттек
18
Йендришек
11
Роббен
21
Элиа
21
Элиа
11
Роббен
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
10
Снейдер
8
Афеллай
8
Афеллай
10
Снейдер
17
Гамшик
10
Сапара
10
Сапара
17
Гамшик
18
Йендришек
14
Копунек
14
Копунек
18
Йендришек
4
Забавник
14
Якубко
14
Якубко
4
Забавник
Остались в запасе
Нидерланды
Словакия
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
8
Ян Козак
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
8
Ян Козак
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Нидерланды - Словакия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Словакия
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2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Фермин Мартинес Ибаньес
Хуан Карлос Юсте Хименес (оба - Испания)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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